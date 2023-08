Niño muere después tomarse una foto; inhaló polvo tóxico

Agencias.-

Un niño de 7 años falleció en Brasil tras inhalar polvo de piedra caliza mientras jugaba, causando una reacción tóxica mortal.

Fotografiado feliz en el montón de polvo momentos antes de su muerte, Arthur Bitencourt murió rápidamente después de ser trasladado al hospital.

La familia desconocía los peligros del polvo de piedra caliza.

La Policía Civil abrió una investigación sobre el trágico incidente.

La imagen capturada poco antes de su fallecimiento muestra al niño disfrutando en medio del polvo, que había sido dejado junto a la carretera.

