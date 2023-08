“Reviven” PAN y Morena disputa por mando en el Congreso

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam.- La sesión de la Diputación Permanente fue utilizada por diputados del PAN y Morena para “revivir” la disputa por el principal órgano de gobierno del Congreso del Estado.

El hecho se dio cuando se puso a debate el dictamen recaído sobre una iniciativa de decreto, presentada por la diputada de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, para reformar diversas leyes con el propósito de incorporar un lenguaje inclusivo e incorporar en sus textos la denominación de la Junta de Gobierno.

El diputado del PAN, Félix Fernando García Aguiar, (quien reapareció luego de más de un mes de ausencia), intervino para protestar por la acción legislativa al considerar que, con la creación de la Junta de Gobierno la bancada de Morena incurrió en desacato a la sentencia emitida el pasado seis de julio por el Tribunal Electoral del Estado, a través de la cual ordenó restituirlo como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), ya que en vez de cumplir la resolución creo el nuevo órgano de gobierno.

“Yo los invito (a los diputados de Morena) que dejen esa actitud y se pongan a trabajar en los asuntos urgentes que le interesan a los tamaulipecos, como el de la inseguridad. Invito a esta Diputación Permanente a que se respeten las decisiones del Tribunal. Dejemos de lado esta disputa de poder que no nos lleva a ningún lado” refirió.

Ante ello, la coordinadora de la bancada de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, intervino para aclarar que: “nunca hubo un desacato a la sentencia del Tribunal, como dice el diputado Félix”.

Aseguró que, como lo ordenaron los magistrados, se cumplió con la entrega de la presidencia de la Jucopo al diputado García Aguiar, aunque este no asistió al acto realizado para ello.

De paso, Salazar Mojica recordó “la violencia protagonizada, el pasado 10 de julio por los diputados y diputadas del PAN, a quienes se les olvido la investidura cuándo acompañados de diputados federales realizaron actos de vandalismo”.

Recordó que los diputados panistas ejercieron violencia política en su contra y de la legisladora, Casandra Priscila de los Santos Flores, además de que golpearon al titular de Comunicación Social, José Inés Figueroa Vitela.

En la replica, el panista García Aguiar aseguró que: “ese día ingresamos de manera pacifica. No hubo violencia de género” indicó.

“No vamos a generar ninguna parálisis. Vamos a venir a sesionar y vamos a esperar que resuelvan las denuncias en los tribunales” refirió.

Salazar Mojica volvió a intervenir para advertir que “al pueblo de Tamaulipas

le quedó muy claro de que sí hubo violencia política de genero. Hubo usurpación. Lo de usted es interpretación. Nosotros acatamos la sentencia del Trieltam”.

Acusó a los panistas de que siempre interpretan las leyes a su conveniencia “y así no funciona aquí en el Congreso”.

El legislador morenista, Elipaleth Gómez Lozano, intervino también para recordar la ocasión en que el PAN se apropió de la junta de Coordinación Política.

“ (Esa ocasión) ustedes trajeron a seguridad pública y sus asesores estuvieron haciendo mofa” señaló.

El presidente de la Diputación Permanente, Humberto Prieto Herrera, dio por “suficientemente debatido el asunto”, y lo puso a votación, resultando aprobado con mayoría de votos.