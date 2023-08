Yahritza usa pantalones con la Virgen de Guadalupe y la tunden

Ciudad de México.- La vocalista del grupo Yahritza y Su Esencia fue duramente criticada luego de que se viralizara un video en el que aparece luciendo unos pantalones con la Virgen de Guadalupe y una bandera de México.

En la grabación, la cantante se encuentra arriba del escenario junto a Natanael Cano interpretando el tema “Frágil”, el cual resulta de una colaboración con Grupo Frontera.

Aunque la presentación tuvo lugar hace un par de meses, los usuarios revivieron el video en el que la famosa interpreta dicha canción mientras el público la corea a todo pulmón. Cabe destacar que, en ese entonces, la agrupación no había recibido críticas en redes sociales.

De inmediato, los usuarios se hicieron presentes en la publicación, donde arremetieron contra la artista.

“Esos pantalones no demuestran tu amor por nada, yo te quiero mucho mucho, mucho muy lejos de México”, “ahorita no cheken, yo puro Chalino Sánchez”, “Bueno, yo creo que debes dejar de salir por un tiempo para que calmes la aguas, cantas lindo me encanta tu música”, “Ah, ahora si sus pantalones con la bandera de México”, escribieron algunos internautas.

Con información de: telediario.mx