Yo no voy a ninguna parte, me quedo en la 30: Arnulfo

José del Carmen Perales Rodríguez

Cd. Victoria, Tam.- «Yo no voy a ninguna parte, yo me quedo para ser secretario general mientras Dios me dé vida y salud, el que manda es Dios para mí, me descarto yo para eso, yo no», aseguró este martes Arnulfo Rodríguez Treviño, al cuestionarle si su multitudinario festejo de cumpleaños era también su destape.

El secretario general de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), añadió que si bien a todo ser humano le interesa, ahorita está enfocado a recuperar las conquistas sindicales, algunas de las cuales, aseguró, tienen más de diez años suspendidas.

«Ahorita lo mío es tratar de lograr las conquistas que malamente perdimos del 2012 a la fecha, que fueron muchas, por ejemplo es una tristeza que desde el 2016 hasta ahora que tomé posesión no se realizaba el pago de marcha, cuando fallecía un trabajador, a pesar que es algo que está en la Constitución», expuso.

En ese sentido resaltó que con la llegada del gobernador Américo Villarreal Anaya ya se está haciendo, lo mismo con los interinatos que no se pagaban, la reactivación de los apoyos para lentes, las becas para los hijos de maestros.

«Teníamos una duda con Sartet que era de lo que mucha gente se quejaba, que había desvíos y esta semana acabo de terminar una sesión con funcionarios de Gobierno y de la Secretaría de Educación, en donde ya estamos limpios, si ahorita todos los compañeros que están inscritos quieren recoger su dinero, ahí está», aseguró.

Con respecto al pago de aportaciones de los «teachers» para reconocer su antigüedad, Rodríguez Treviño dijo que están en busca de una estrategia ya que se trata de una cantidad importante de recursos, por lo que no descartó planteárselo a los candidatos presidenciales.

«Los teachers es lo que está pendiente, pero hay que entrarle, son casi 800 millones de pesos, pero vamos a buscar una estrategia, hablar con el Gobernador o con el candidato que venga, es algo difícil pero ya estamos empezando», concluyó.