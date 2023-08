Avanzan obras en Tamaulipas: AMLO… Y calla sobre CDV

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Aunque sólo mencionó dos, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a una pregunta sobre el avance de las obras federales en Tamaulipas, durante su conferencia de prensa de este miércoles 16 de agosto.

“Y sobre las obras, Presidente, que se anunció el año pasado para Tamaulipas, las obras federales, ¿cómo van estas obras, Presidente? El muelle en el norte, en Matamoros, las obras en la zona conurbada en el sur, ¿cómo vamos?”, se le cuestionó.

A botepronto el mandatario nacional respondió que se trabaja bastante en esta entidad, por lo que aseguró que se avanza en todo lo relacionado con estas obras, sobre todo en la frontera, entre las que destacó una planta de fertilizantes.

“Ya está en proceso un proyecto para la instalación de una planta de fertilizantes en Tamaulipas”, señaló López Obrador al respecto para reiterar que “se está ayudando mucho a Tamaulipas, y lo vamos a seguir haciendo”.

Sobre la zona sur tamaulipeca declaró: “Me tocó ir a Altamira a ver obras que se están llevando a cabo para instalar una planta de licuefacción”, con lo que dio por terminada la limitada respuesta al reportero que le cuestionó.

CALLA SOBRE CABEZA DE VACA

En otro tema sobre esta entidad se le solicitó a López Obrador una opinión sobre la designación del exgobernador Francisco Cabeza de Vaca como coordinador del tema de seguridad, en las mesas de especialistas que estableció el Frente Amplio por México en el marco del proceso electoral que iniciará en septiembre próximo.

“Sin comentarios”, dijo de entrada para abundar: “Ahora me dicen ustedes que el coordinador de seguridad va a ser el señor, para hacer la estrategia de seguridad, pues mejor no hablo porque… No me vayan a sancionar”.

En este mismo contexto habló sobre otro tamaulipeco, el tampiqueño José Ángel Gurría y su participación en el bloque de partidos de la oposición, integrado por Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

“El coordinador del proyecto de desarrollo es José Ángel Gurría, que fue el que aprobó el Fobaproa, o era secretario de Hacienda cuando las deudas de una minoría se convirtieron en deuda de todo el pueblo de México”, criticó el Presidente sobre las decisiones del también conocido como FAM.