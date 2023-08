Confía AMLO que su relevo, si es de la 4T, continúe con la Mañanera

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se pronunció y confió en que su relevo, en caso de que sea emanado de la 4T, continúe informando diariamente a su estilo, en conferencia matutina o en otra plataforma.

Durante su conferencia matutina dijo que se debe tener comunicación permanente con la población y descartó que la oposición quiera replicar el ejercicio.

“A lo mejor no es Mañanera, ni conferencia diaria, pero hay mecanismos, puede tener la próxima, el próximo presidente su plataforma y aparte la intención, pero sí podrían hacerlo, lo pueden hacer incluso hasta más continuo de lo que nosotros lo hacemos”, señaló el titular del Ejecutivo, quien refirió que él utiliza su plataforma para transmitir la conferencia matutina y en caso de que sea importante utiliza las redes sociales para publicar otros temas.

En clara referencia a Morena, subrayó que en “el movimiento” se busca la continuidad de su proyecto, pero con cambio, por eso se dijo seguro de que continuará el ejercicio de comunicación directa, pero con otro estilo.

“Teniendo la página se puede estar informando constantemente a la gente y hay que hacerlo yo creo que lo van a continuar haciendo, no igual, por eso hablamos de qué en nuestro movimiento se busca la continuidad del proyecto de transformación con cambios, porque cada quien tiene su estilo”, subrayó el primer mandatario.

En tanto, al ser cuestionado sobre si la oposición retomaría sus conferencias, aseguró que ellos regresarían a los boletines y a los medios de comunicación.

“No, no, no nunca lo han hecho, no, no, no ¡No! Esos volverían al boletín y al sur no y entonces todos en coro seguirían gritando como pregoneros pero a favor del régimen y callando también”, señaló.

Con información de: heraldodemexico.com