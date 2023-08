Contienda entre ‘corcholatas’ va conforme a convocatoria: Adán Augusto

Adán Augusto López Hernández, aspirante a Coordinador de Defensa de la Transformación, consideró que la contienda interna entre las «corcholatas» se está desarrollando en los términos de lo que la convocatoria establece.

Al acudir al municipio de El Marqués, y ser cuestionado sobre las afirmaciones del ex canciller Marcelo Ebrard quien acusó presunta preferencia por la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shainbaum Pardo, dijo “yo no coincido en esa apreciación”.

Yo creo que la contienda se desarrolla, la contienda interna se desarrolla en términos de lo que la convocatoria nos señala y que todos los seis, somos políticos profesionales, de larga trayectoria. Tenemos, desde luego, distintas maneras de enfocar nuestra participación”.

A insistencia sobre los señalamientos de acarreo que hizo Ebrard a Sheinbaum, dijo no coincidir y recordó que la víspera “ya hice un llamado a la cordura, a la paciencia, ahora son tiempos de construir la unidad”.

En cuanto a la afirmación del ex canciller de que la contienda es sólo entre dos aspirantes, dijo “respetar “todas las opiniones y creo que todos respetamos tanto a la compañera, como los compañeros que estamos participando en este proceso interno, como a la militancia y a los simpatizantes, tanto de Morena, como del Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo”.

López Hernández evitó responder el cuestionamiento sobre la posibilidad de que Ebrard abandone al movimiento.

Yo estoy muy contento aquí en El Marqués, en Querétaro, haciendo lo que me corresponde, cumpliendo con lo que me instruyó el Consejo Nacional y el Comité Nacional, que es el de celebrar asambleas informativas en todo el país, venir al encuentro de los ciudadanos”, respondió a la pregunta.

El ex secretario de Gobernación se dijo confiado en que habrá piso parejo en el proceso de selección de las encuestadoras que medirán a los aspirantes a Coordinador de Defensa de la Transformación.

Yo creo que es una regla perfectamente establecida, que es la más justa, porque era muy complicado, seguramente, que nos pusiéramos de acuerdo los seis. Entonces, lo más justo, lo más equitativo es que se insacule y se sortee”.

