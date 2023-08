Familias abandonan el poblado Los Guerra

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria, Tam.- Porque no se sienten seguras y no quieren correr riesgos, son más de 50 familias las que han abandonado el Poblado Los Guerra, confirmó el alcalde de Miguel Alemán Ramiro Cortez Barrera.

“No tenemos el dato exacto, pero sí te puedo asegurar que más de 50 familias sí han tenido que salirse de los Guerra”, refirió al ser entrevistado en esta Ciudad Capital.

Cuestionado sobre versiones que refieren que han sido más de 200 las familias que han sido desplazadas por la violencia, Cortez Barrera replicó; “yo soy el Alcalde, yo soy el que estoy ahí, andamos recorriendo a través de un programa que nosotros estamos ejerciendo que se llama reconstruyendo Los Guerra estamos recorriendo casa por casa y estamos también de alguna manera mostrándonos solidarios y apoyando lo más que se pueda a todas las familias afectadas”.

Sobre el destino que tienen las familias que han abandonado el Poblado Los Guerra el Alcalde de Miguel Alemán dijo; “tienen que buscar irse a Miguel Alemán, hemos exhortado también a la gente de Miguel Alemán a que se solidaricen y que las familias que van a buscar una casa de renta tengan precios accesibles, todo lo que está de nuestro lado poder apoyar a manera de solidarizarnos con ellas lo estamos haciendo”

Dijo que el tema está bien focalizado; “es en Los Guerra, se ha vivido una situación complicada, no únicamente es en Miguel Alemán, es en toda la frontera, desgraciadamente en Miguel Alemán nos ha tocado vivir escenarios complicados”.

Dijo que “han hecho su chamba” y no pueden dejar de reconocer que han recibido una participación muy importante tanto de la Guardia Estatal como la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Se van las familias porque no se sienten seguras, no se sienten tranquilas y por eso no quieren correr el riesgo, no quiere decir que todas las familias que se van han sido hayan sido amenazadas, únicamente que son familias que están viviendo un escenario complicado, que tienen jóvenes, que tienen adolescentes, que tienen niños, que tienen adultos mayores a su cargo y obviamente que se ven obligados ellos a buscar un mejor escenario para no exponer a sus familiares”, mencionó para concluir.