Marcelo Ebrard ‘está en su derecho’ de protestar: López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Marcelo Ebrard “está en su derecho” de protestar, tras las señalamientos que hizo el aspirante presidencial de la 4T de favoritismo para la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador consideró como “normal” las denuncias de Ebrard Casaubón, aunque dejó en claro que existe la instrucción de que no se use al Gobierno ni el presupuesto federal a favor de alguno de los seis aspirantes del movimiento de la Cuarta Transformación.

Sí (escuchó las declaraciones de Ebrard), ¿qué opinó? Que está en su derecho. Es normal y además tiene derecho de hacerlo”, declaró.

“Hay la instrucción de que no se use al Gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie, y Marcelo (Ebrard), Adán (Augusto López), y Claudia (Sheinbaum), me conocen perfectamente”, subrayó.

Saben que no tengo una doble moral o un doble discurso, sabe que no nos metemos y que se acabó el dedazo, que es el pueblo el que va a decidir”, expuso.

El mandatario mexicano detalló que en el bloque opositor, es lo contrario: “en el otro lado, ya saben, ya hasta se los anticipé, nada más que ya no puedo hablar de eso. Lo dicho, dicho está”.

Marcelo Ebrard denunció la intervención de la dirigencia de Morena a favor de Sheinbaum y pidió al partido permitir libremente que la gente decida respecto al candidato que irá por la presidencia en 2024.

El ex secretario de Relaciones Exteriores, en un breve mensaje, acusó al equipo de Sheinbaum Pardo de usar recursos del Gobierno de Ciudad de México para pagar encuestas y a la dirigencia de Morena de utilizar a empleados de la Secretaría de Bienestar para convencer a la gente de que voten por ella.

“Lo que estamos viendo ahorita (es que) están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país, están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) quiere que sea Claudia (la candidata), están haciendo una carrera de veras monumental”, afirmó.

Por ello, exhortó a la dirigencia de Morena dejar de simular.

“Es más, no exhorto, exijo a nombre de todos los ciudadanos y también que se les comunique que deben respetar el acuerdo”, dijo.

Que Marcelo Ebrard proteste sobre el proceso interno de Morena para elegir candidato presidencial es "normal y tiene derecho de hacerlo", opinó el presidente. Aseguró que la instrucción es "que no se use al Gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie" pic.twitter.com/TumW8SSrzt — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 17, 2023

Con información de: lopezdoriga.com