Apoyando al primer héroe mexicano de DC

Agencias.-

El estreno de la nueva cinta del universo cinematográfico de DC ya está aquí, “Blue Beetle” se puede ver en la gran pantalla desde el día de ayer, y se espera que sea todo un éxito luego de la intensa promoción que los fans le dieron en redes sociales.

Uno de los detalles que llama la atención sobre esta producción está en los nombres que se pueden ver en el cast, pues no son los clásicos actores americanos que se esperaría de un proyecto de este calibre, sobre todo tratándose de una cinta de superhéroes.

Y es que en “Blue Beetle”, la mayoría de sus protagonistas son actores latinos, ya sea de nacimiento o que por su ascendencia tienen relación con algún país de Latinoamérica como la brasileña Bruna Marquezine que dará vida a Jenny Kord.

Por otro lado, esta película está llena de mexicanos, pues son nueve los actores nacionales que estarán presentes en la cinta, incluso siendo uno de ellos el protagonista del filme, aunque no solo se pueden contar con nacionales en pantalla.

El guión de esta cinta fue escrito por Gareth Dunnet-Alcocer, uno más de los mexas involucrados en la cinta, en donde los más sonados son sin duda alguna Damián Alcázar y Xolo Maridueña, este último siendo el mismísimo “Blue Beetle”.

Los otros nombres de mexicanos que se podrán leer en los créditos de la película son Raoul Trujillo, Belissa Escobedo, George Lopez, Adriana Barraza, Harvey Guillén y Elipidia Carrillo, siendo una de las películas con más representación mexicana en Hollywood.

Por si esto fuera poco, hay otra latina que actuó en “Blue Beetle” y a ella seguramente la conoce todo el mundo, se trata de la también mexicana por ascendencia de sus abuelos, Becky G, la famosa cantante de temas como “Sin Pijama”, “Mayores” y “Mala Santa”.

UN SÚPER HÉROE MEXICANO

Aunque “Blue Beetle” no nació como un proyecto sobre la representación latina en Hollywood, lo es intrínsecamente. Hay batallas que se deben pelear y esta es una de ellas; así lo considera Ángel Manuel Soto, el director de esta historia que lanza al mundo al primer superhéroe de origen mexicano y que forma parte del Universo Extendido de DC.

De acuerdo con Soto, el tema de la representación no tendría que ser necesario, la industria tendría que responder de manera orgánica dando el lugar a talentos e historias, pero “es una lucha que hay que tener, sí, hay que hacerla, es una lástima que sea necesaria, es igual que las huelgas, es una lástima que tengamos que llegar a eso, pero son necesarias”, dijo.

SOBRE LA TRAMA

Jaime Reyes (Xolo Maridueña) es un adolescente con abuelos mexicanos que radica en El Paso, Texas; su vida da un giro radical cuando una antigua reliquia de biotecnología alienígena, conocida como Escarabajo, llega a sus manos, lo elige como huésped simbiótico y le otorga superpoderes.

Se trata de una historia de un adolescente que alude por completo a los valores familiares, “es una historia que me sacó más canas, se me cayó más el pelo, pero me demostró que esta es mi pasión, que por más fuerte que sea algo esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida”, explicó Soto, quien busca que esta película impulse a otros talentos latinos.