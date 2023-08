Dinastía Pinal tiene ‘Mala fortuna’

Agencias.-

La primera actriz Silvia Pinal le dio la bendición a su hija Sylvia Pasquel antes de que ella se fuera a presentar su nueva serie en streaming, producción que lleva por nombre “Mala fortuna”.

Además, Pinal dejó claro que está contenta de que su hija mayor esté compartiendo un proyecto con su bisnieta, Camila Valero. La serie de Prime Video está protagonizada por Macarena Achaga y Jorge López, quienes interpretan a un par de estafadores.

Estos defraudadores están en busca de venganza, razón por la que se acercan a una familia adinerada en la que el personaje de Sylvia juega un papel primordial. “Antes de venir aquí fui a que mi mamá me diera la bendición”, contó Pasquel durante su paso por la alfombra roja de la presentación.

“Me dijo ‘Ay qué linda te ves, ¿para dónde vas?’ Y yo le dije ‘Al estreno de mi serie’, y me dio la bendición, me dijo que me veía muy bonita y me dio un beso”, detalló. Como parte de una de las dinastías de actrices más importantes, la presencia de las Pinal es sinónimo de éxito en los proyectos.

“Estamos entusiasmados porque tenga el éxito y el resultado que esperamos porque tiene muchos elementos para atraer al público, por un lado mucha juventud, pero también otros talentos como Lisa Owen y me tienen a mí para otro tipo de público”, expresó la actriz.

Mientras que Camila, hija de Stephanie Salas, quien es parte del elenco principal como Rafaela, dijo que tiene altas expectativas del resultado de este trabajo, el cual ya presentó a su familia y amigos en una reunión especial.

“Me dijeron que estaba muy padre, ojalá sea verdad”, dijo entre risas Valero. “Pero mis amigas fueron muy genuinas y se rieron con mi personaje”, agregó. Como uno de los miembros más jóvenes de la dinastía, Camila acepta que se ha sentido beneficiada por su apellido, aunque defiende el esfuerzo que ha hecho para llegar a donde ha llegado.

“(Mi carrera) Ha sido ir construyendo, no desde abajo, porque reconozco que mi familia me dio un paso más al empezar, me ayudó a conocer gente porque así funciona esto, pero realmente todos los proyectos que he hecho han sido por casting incluyendo este”, afirmó la bisnieta de doña Silvia Pinal.