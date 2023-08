Golpean a dirigente del sindicato de maquiladoras

Patricia Azuara / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- La Secretaría General del sindicato de maquiladoras en Ciudad Victoria, María Dolores Zúñiga fue víctima agresión física cuando salió de su domicilio a realizar un pago.

Aseguró que fue una agresión directa contra su persona y no un intento de robo, ya que los agresores ni siquiera se enfocaron las pertenencias de la Secretaría General.

«Hoy presentaré la denuncia por que he estado, estoy con el ojo (lastimado) y no podía hablar ni mirar entonces pienso ir hoy, fue en la mañana (jueves) a las 7 de la mañana»

«Fue como a media cuadra de mi domicilio iba hacia una Guadalajara, iba a depositar un dinero para una compañera del sindicato qué me pidió apoyo para un andador»

Detalló que los agresores fueron un hombre y una mujer quienes le propinaron golpes en varias partes de su cuerpo incluido su rostro.

Así mismo reveló que en días previos a la agresión había sido sujeto de intimidación, amenazas e insultos verbales de parte de integrantes de un nuevo sindicato bajo el cargo de Alberto Lara.

«Voy a hacer responsable a Alberto Lara, porque es el único que me ha estado molestando a través de gente que tiene en Kemet, es el problema que tiene, tiene una persona ahí monitoreando, molestándome todo el tiempo, acosándome en las redes sociales, tomándome fotos».

Dijo que se apoyará en la diputada federal Susana Prieto para que la guíe en el rubro legal.

Así mismo aseveró qué tras este incidente no solicitará seguridad para su persona ya que «cualquier cosa que me pase voy a hacer responsable a él (Alberto Lara) porque es el único con el que tengo problemas ahorita».