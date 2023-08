Marcelo Ebrard asegura que no dejará Morena

Agencias.-

Marcelo Ebrard rechaza unirse a Movimiento Ciudadano para postularse a la Presidencia de México y confía en ganar la encuesta de candidatos de Morena.

A pesar de denuncias de actos ilegales y desacuerdos con encuestas, Ebrard defiende su permanencia en el partido, subrayando su convicción de que ganará la candidatura presidencial interna.

“Yo no me voy a ir a ningún lado. Yo no me voy a ir de Morena porque voy a ganar la encuesta”, sentenció.