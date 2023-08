Mexicana en EU corre a tamalero por hacer mucho ruido en su vecindario

“El enemigo de un mexicano es otro mexicano”, una frase que desgraciadamente se ha convertido en una realidad y muestra de ello, fue el caso de una señora de nacionalidad mexicana, quien se volvió viral al correr de Estados Unidos a un tamalero por hacer mucho ruido en su vecindario.

El bochornoso momento se vivió en Long Beach, Los Angeles cuando el tamalero de nombre Antonio grabó cuando Sandra, salió a insultarlo y correrlo de Estados Unidos por hacer mucho ruido con su bocina al vender sus tamales.

En la grabación se puede observar a la mujer cuestionando el tamalero dónde estaban sus permisos para vender su producto gastronómico en la calle, por lo que el hombre quedó sorprendido por el mal trato que recibía de su compatriota.

“Te voy a decir cuando vengas a vender tamales, sin licencia y sin permiso, vete para allá y pita de ese lado para que mis perros no hagan eso, porque cuando lo hacen, molestan a toda la gente. Todos mis perros están registrados, están vacunados y como gente decente te dije por favor que pitaras allá”, comentó.

El vendedor mencionó que la señora lo había insultado llamándolo “hijo de put@”; sin embargo, la mujer insistió al tamalero que no pasará más por su barrio, ya que como todos los negociantes se deben pagar intereses.

“El sol sale para todos, pero por eso se pagan intereses, se pagan impuestos, se pagan empleados, que yo no sé si les pagas a los tuyos. De ese dinero que tú sacas, no pagas impuestos, no pagas lo que un negociante paga cuando renta, cuando paga cuentas, cuando paga luz”, expresó la mujer.

Finalmente, Sandra, al ver que el tamalero lo ignoraba por sus constantes insultos, le dijo que se largará de Estados Unidos y se fuera para México a vender sus tamales.

“Paga bien al gobierno lo que tienes que pagar, si no quieres pagar aquí, con este gobierno, vete para México y allá en México hacen lo que uno quiere, aquí no estás en México, estás en los Estados Unidos, compórtate”, finalizó.

Al hacerse viral el video de Antonio, la Comunidad Latina que reside en Long Beach acudieron al domicilio de la mujer que discriminó al tamalero, exigiendo que se disculpe con él, lo cual al final pasó.

Sandra aclaró a todos los presentes que no es una mala persona y ante la gran multitud latina le ofreció disculpas a Antonio por su mala actitud y la forma por la que lo corrió de EU.

“Antonio quiere que le pida disculpas por la forma en la que me comporté con él, le estoy pidiendo disculpas, porque en la forma en la que yo me comuniqué con él fue muy incorrecta, estaba enojada”, comentó.





Con información de: infobae.com