‘Posiblemente’ fueron asesinados jóvenes desaparecidos en Jalisco: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco, fueron “posiblemente asesinados».

Lo anterior fue detallado en la conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, donde arremetió contra periodistas y dueños de medios de comunicación por presuntamente inventar que se burló de los jóvenes desaparecidos en dicha entidad el país.

No me extraña porque hace dos días fueron capaces de inventar de que cuando me preguntan sobre los jóvenes de los Altos de Jalisco que fueron secuestrados y posiblemente asesinados, que yo me burlé”, indicó.

“Pero ya no culpo a los conductores de radio y televisión, son lo dueños de los medios los que están dando la consigna, los dueños de las estaciones de radio, de televisión, de los periódicos. No es Ciro (Gómez), no es (Joaquín) López-Dóriga, es arriba, nada más para que sepan que acuso recibo, porque es extremo, ya es el colmo del cretinismo, ya inventar lo que no suceden, pero además lo que está en contra de mis convicciones, de mis principios, lo que estimo más importante en mi vida, mi lealtad a la honestidad, a la integridad, mi humanismo, cree que soy igual que ellos, pero todo es pro el hambre de dinero, todo”, indicó.

Autoridades de Jalisco investigan si cuatro cuerpos calcinados hallados cerca del municipio de Lagos de Moreno pertenecen a los jóvenes reportados como desaparecidos desde hace una semana.

Derivado de un reporte ciudadano policías se trasladaron a las inmediaciones de una finca en la comunidad de Las Trojes, donde ocurría un incendio en una bodega abandonada.

Tras la intervención de bomberos se hallaron cuatro cuerpos calcinados, mismos que se investiga si pertenecen a los jóvenes desaparecidos.

Diego Lara Santoyo, Roberto Olmeda Cuellar, Uriel Galván, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Hernández desaparecieron desde el el 11 de agosto tras asistir al Mirador de San Miguel.

A lo largo de la investigación del caso se han hallado dos autos pertenecientes al grupo de amigos, uno de ellos calcinado y aparentemente con restos humanos en su interior.

También se difundió un imagen en el que supuestamente aparecen los cinco jóvenes golpeados y atados de manos; además, se reveló un video en donde uno de ellos es obligado a asesinar a sus amigos.

Con información de: lopezdoriga.com