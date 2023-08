Se deslinda Coepris de falsos fumigadores

José del Carmen Perales Rodríguez / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) de Tamaulipas, se deslindó de los casos en los que supuestos verificadores ofrecen fumigaciones con costos de hasta cinco mil pesos, pues esa dependencia no ofrece ningún servicio de ese tipo.

Alberto Moctezuma Castillo, titular de la dependencia, comentó lo anterior y en contraparte pidió a los afectados presentar su denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ), porque se trata de personas ajenas a la Comisión.

«No son nuestros verificadores los que están realizando esas acciones, Coepris no lleva a cabo fumigaciones, son las empresas privadas, los establecimientos tienen que cumplir una norma, pero quien contrata a la fumigadora es el propio establecimiento, nosotros no tenemos ese servicio», señaló.

Añadió que los falsos verificadores ya no es competencia de Coepris, porque son personas ajenas y el usuario tiene que presentar una denuncia ante la autoridad que corresponda para que investigue.

«Yo invito a la sociedad, a los usuarios, que si uno de los verificadores de Coepris, identificado, actúa de una manera irregular que nos lo haga saber, que presenten la queja y con mucho gusto vamos a intervenir», apuntó.

Moctezuma Castillo insistió en la cultura de la denuncia, porque las personas que son señaladas son ajenas a Coepris, no los conocen, además que los verificadores tienen que ir presentables, con su chaleco y su credencial de identificación.

«Además tienen que llevar una orden de verificación o documento en el que va una fotografía del verificador que coincida con la credencial, de esa manera se identifica con el usuario, si no lleva la orden de verificación y la credencial o no va vestido de Coepris entonces no es nuestro», puntualizó.