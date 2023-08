Superluna Azul de agosto: qué es y cuándo se podrá ver este fenómeno

Ciudad de México.- Este mes de agosto es de los favoritos para los amantes del cielo, ya nos regaló la lluvia de meteoros de las Perseidas, la primera Superluna y ahora nos toca disfrutar de una segunda superluna. Esta segunda Luna Llena se conoce como Superluna Azul; es una ocasión especial debido a que la última vez que se vio fue en diciembre de 2009 y la próxima será dentro de 9 años.

Este mes tiene dos Lunas Llenas, las cuales coincidentemente también entran en la categoría de Superluna. La primera fue el 1 de agosto llamada Luna del Esturión y la que viene a finales de este mes se conoce como Luna Azul.

Superluna: Una Superluna ocurre cuando el perigeo coincide con la fase de Luna Llena. En un artículo anterior explicamos que se da cuando la órbita de la Luna está más cerca (perigeo) a la Tierra al mismo tiempo que está llena. Dicho de otra forma, una Superluna debería verse más grande que una normal. Es justamente lo que sucederá con la Luna llena de este 31 de agosto coincide con el perigeo, por el cual se le conoce popularmente como “Superluna”. Los astrónomos prefieren usar el término “Luna en perigeo”.

Luna Azul: En este caso hay dos definiciones: El término “Luna Azul” es la tercera de cuatro Lunas Llenas en una temporada astronómica (la Luna Azul estacional) y también se usa el para denominar a la segunda luna llena que se produce en un mismo mes calendario (la Luna Azul calendárica o mensual).

Después de este mes, la próxima Luna Azul es en agosto de 2024, pero la última vez que se pudo ver una Superluna Azul fue en diciembre de 2009, y la siguiente será dentro de 9 años, según timeandate.com.

No está demás hacer la aclaración de que una “Luna Azul” no es azul, no tiene nada que ver con su color. De hecho, no tiene un aspecto distinto de las Lunas llenas habituales, la única diferencia en este caso podría ser a que es una Superluna y podría verse con más brillo de lo habitual.

De acuerdo con StarWalk, la Luna Azul se estará a 357,344 km el 31 de agosto, lo que lo convierte en la Luna Llena más grande y brillante del año. La distancia promedio entre la Luna y nuestro planeta es de 384,400 km. Esta Luna será un 7.2% más grande y un 15.7% más luminosa que una Luna Llena promedio.

Con información de: ensedeciencia.com