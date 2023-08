Cobro por pago con tarjeta es incorrecto: Condusef

José del Carmen Perales Rodríguez

Cd. Victoria, Tam.-

Los cobros de comisiones por pagar con tarjeta de crédito o débito son una práctica incorrecta, que no debe ser permitida por los consumidores quienes en su caso pueden cancelar la compra o bien denunciar ante la institución bancaria.

Rogelio Mata Delgado, representante en Tamaulipas de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dio a conocer lo anterior, asimismo emitió algunas recomendaciones.

«Por principio de cuentas los comercios no pueden cobrarte de más por pagar con tarjeta de débito o crédito, pues con esta acción están transfiriendo esa comisión que ellos deben pagar al banco por el servicio de la terminal punto de venta», precisó.

El funcionario federal comentó que se trata de una práctica que se ha vuelto común por parte de algunos establecimientos, a la que en la mayoría de las ocasiones los clientes, por ser una cantidad baja, no ponen ninguna objeción.

«Lo que sí hay que tener en cuenta es que actualmente no hay ninguna ley o norma que prohíba que los comercios transfieran esta comisión a sus clientes, no obstante los contratos que firman sí establecen que la comisión no puede ser transferida al tarjetahabiente», explicó.

Mata Delgado subrayó que en caso que los establecimientos lleven a cabo esta práctica de transferir la comisión a los consumidores, la institución bancaria puede cancelar el contrato que tienen.

«Lo que pueden hacer los tarjetahabientes cuando se percaten de esta situación, es presentar la queja ante la institución bancaria dueña de la terminal punto de venta, o bien cancelar la compra o servicio y acudir a otro establecimiento donde no se la cobren», concluyó.