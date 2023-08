Pide Xóchitl Gálvez a AMLO no sacar de contexto sus palabras

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, pidió que no saquen de contexto sus palabras, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador la atacara este lunes por sus declaraciones sobre la cultura de trabajo en el sur y el norte del país.

Por medio de un video en sus redes sociales, Gálvez Ruiz dejó en claro que ella pugna por un desarrollo regional sostenible y con identidad regional.

“No inventen. No traten de sacar de contexto lo que yo dije sobre el desarrollo regional sostenible con identidad. No es lo mismo lo que funciona en el norte del País, en el centro o en el sureste”, subrayó en su cuenta de Twitter.

“En 2012 se intentaron imponer maquiladoras en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, yo les advertí que ese proyecto no iba a funcionar porque las mujeres indígenas no están acostumbradas a trabajar de ocho a 14 horas encerradas en una fábrica. Ellas trabajan el telar de cintura donde van entretejiendo sus sueños. O sea, tan no funcionó, que fracasó”, expresó.

“Lo que sí funcionó fue lo que su servidora propuso, proyectos ecoturísticos como Las Nubes, El Chiflón, Las Guacamayas, Frontera Corozal. Proyectos productivos relacionados al campo, a la miel orgánica, al café orgánico. Tan funcionó que a la fecha siguen”, indicó.

Ya basta de sacar de contexto mis palabras”, declaró la aspirante presidencial opositora.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentó en la conferencia matutina de este lunes un video en donde aparece la aspirante presidencial opositora Xóchitl Gálvez declarar que el sur del país no tiene la misma cultura de trabajo del norte.

La grabación fue tomada la realización de uno de los foros del Frente Amplio por México, en donde se abordan diversos temas de interés público.

“Recuerdo cuando trabajaba con Fox quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas (Chiapas) y les dije que iba a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidas porque no es su cultura”, detalló la panista durante el foro.

El mandatario mexicano reviró lo dicho por Xóchitl Gálvez, aunque sin mencionar su nombre, dejando en claro que en el sureste de la República Mexicana se trabaja “muchísimo”, además de que el pensamiento de que una región vive de otra “no es cierta”.

“En todo México se trabaja, pero esta idea de que hay una región que vive de otra no es cierta, lo que se está buscando ahora es que haya un desarrollo horizontal. Imagínense si no se trabajara en el sureste, cómo hubiésemos vivido en décadas”, indicó.

¿Cómo ven? Ya hasta me arman campaña de desinformación. Se les nota el miedo. Demuestran que no entienden que somos un país diverso. Al rato dirán que quieren llenar de fábricas las playas y costas. El desarrollo sostenible debe ser con identidad regional. #XóchitlVa pic.twitter.com/yRDn7MTloZ — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 21, 2023

Con información de: lopezdoriga.com