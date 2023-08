Se da mantenimiento permanente a La Gloria – San Fernando en beneficio de los usuarios

Nuevo Laredo, Tam.- Con el objetivo de mantener los niveles de calidad a sus usuarios, la Autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en su tramo La Gloria-San Fernando, mantiene un programa permanente de mantenimiento para garantizar la seguridad y la comodidad de quienes transitan por esa vía carretera, desde el centro del país a la frontera de Tamaulipas, Nuevo Laredo, y viceversa.

Cabe destacar que, por esta ruta carretera circulan más de 14 mil camiones al día, que transporta mercancía de exportación y de importación, lo que representa que por los puentes Internacionales de Nuevo Laredo, circula el 80% de mercancías que se intercambian entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, por esta vía se transportan anualmente más de 300 mil millones de dólares en materia de exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos y Canadá.

Ello compromete permanentemente al Concesionario de la vía, La Gloria-San Fernando, a mantener el tramo carretero en óptimas condiciones para garantizar un tránsito fluido y seguro de vehículos, personas y mercancías.

Al mismo tiempo, se recomienda a los conductores, no exceder los límites de velocidad permitidos, atender los señalamientos carreteros, no ingerir bebidas alcohólicas ni sustancias prohibidas mientras se conduce, no manejar cansado, y no distraerse con los equipos celulares, para que todos contribuyamos a hacer de las carreteras y autopistas, vías de movilidad seguras para todos.