Dan último adiós a Alma Lourdes, gerente de carnicería asesinada por un cliente

Familiares y amigos dieron el último adiós a Alma Lourdes, gerente de una carnicería en Sonora que fue asesinada por un cliente.

El velorio se llevó a cabo en una funeraria de la ciudad sonorense, para una posterior misa de cuerpo presente en la iglesia Nuestra Señora de los Milagros.

Finalmente, Alma Lourdes fue sepultada en el panteón Jardín Misión del municipio vecino de Cajeme.

La tarde del 19 de agosto Hilario N. fue confrontado por Alma Lourdes al interior de una carnicería en Ciudad Obregón, por acosar en repetidas ocasiones a Ana Itzel, empleada del lugar y hermana de Alma.

Horas después del episodio el sujeto de 71 años de edad regresó al inmueble y asesinó a disparos a la gerente.

Previo al homicidio Alma Lourdes envió un audio a sus amigas para contarles lo ocurrido con Hilario N.

Detalló que el sujeto era cliente frecuente de la carnicería pero que desde dos semanas atrás había empezado a acosar a Ana Itzel, ante lo cual Alma le pidió respeto y le advirtió que de continuar con tal comportamiento se le negaría la entrada.

Yo no soy de las que me quedo callada… Se puso bravo, bravo… Empezó a decirme ‘cállate, cállate, ¿tú quién eres?’… Yo no conozco que anduviera mal pero no lo conocemos realmente, no sé qué clase de persona sea”, dijo en el audio.

Alma Lourdes envió un audio a sus amigas en el que narró el enfrentamiento que tuvo con un cliente por el acoso a su hermana en una carnicería de Ciudad Obregón, Sonora; después el sujeto la asesinó. Detalles: https://t.co/gLlemp7MF3 pic.twitter.com/WwhHxyftio — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 22, 2023

Para efectuar el feminicidio de Alma, según contó la madre de la joven, la señora Idalia, el sujeto ingresó a la carnicería con una capucha y pidió dinero en efectivo, pero al ver que no estaba la gerente preguntó por los empleados del turno matutino.

Fue entonces que Alma Lourdes lo identificó y trató de esconderse detrás de un mostrador, pero el sujeto la vio y le exigió levantarse.

Cuando Alma se levanta y lo ve le dice ‘perdóneme’, sin embargo a él no le importó y le dio tres disparos. La intención de él era matarla”, acusó.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora señala a Hilario N. de feminicidio y acoso sexual.

Actualmente el hombre se encuentra bajo prisión preventiva justificada y podría alcanzar una pena de hasta 78 años de cárcel.

Este 25 de agosto se llevará a cabo una marcha feminista en Ciudad Obregón para exigir justicia por el asesinato de Alma Lourdes.

Con información de: lopezdoriga.com