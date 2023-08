En Pakistán niños quedan atrapados en teleférico; tienen más de 10 horas ahí

El Ejército de Pakistán inició labores para rescatar a ocho personas, entre ellas seis niños, que llevan atrapadas en un telecabina desde hace más de diez horas, después de que se rompieran varios cables, con una operación aérea peligrosa y muy poco tiempo para el anochecer.

“En los intentos de rescate, los comandos colgados del helicóptero se acercaron al telecabina, pero no pudieron sacarlos a todos del teleférico», dijo el portavoz de emergencias de la provincia norteña de Khyber Pakhtunkhwa, Bilal Faizi.

Varios helicópteros del Ejército y de la Fuerza Aérea se trasladaron al lugar para la operación. Las imágenes de los canales de televisión muestran a un comando de las fuerzas militares descendiendo colgado de una aeronave para establecer comunicación con los pasajeros de la cabina.

El accidente tuvo lugar a las 8 de la mañana hora local (8 de la noche en México) en la localidad de Allai, una zona montañosa del norte paquistaní, cuando dos cables de un teleférico se rompieron y dejaron varada la cabina, que llevaba abordo a un grupo de seis niños y dos adultos que se dirigían a la escuela.

La operación de rescate implica colgar a un rescatista en el aire con un cabestrillo que debe ser atado a los pasajeros, uno a uno, para luego elevarlos hasta el helicóptero, según el medio paquistaní Dawn.

Entre los principales desafíos de la operación destacan los fuertes vientos y otro cable que cuelga unos diez metros por encima de la cabina y que supone riesgo de colisión para los helicópteros, detalló el portavoz.

Además, las imágenes del helicóptero sobrevolando la cabina muestran cómo la ráfaga de viento provocada por las hélices hace tambalear el vehículo que pende de manera muy frágil en el aire, complicando aún más las operaciones.

Las autoridades temen que el cable pueda romperse debido a la presión del aire, ante lo que los equipos de rescate inspeccionan otros métodos para auxiliar a los ocho afectados.

También está la urgencia de avanzar lo más posible antes del atardecer, ya que una vez caída la noche los helicópteros no podrán seguir en el aire.

El portavoz no descartó «la posibilidad de realizar una operación terrestre durante la noche», y agregó que los hospitales han sido puestos en alerta.

Según informó por teléfono uno de los adultos atrapados a Geo News, los estudiantes que viajaban en el teleférico tienen entre 10 y 16 años, y uno de ellos con una condición médica especial se desmayó a causa del pánico.

El teleférico, que sirve de medio de transporte regular en esta zona, se encuentra a unos 2 mil metros de altitud, según un documento de la Autoridades de Gestión de Desastres Provincial (PDMA) al que EFE tuvo acceso.

#BREAKING: Two children stuck in #chairlift in #Battagram have been rescued by a team of SSG Commandos. Pakistan Army Zindabad! pic.twitter.com/v80lmW1Ped

— Islamabad Insider (@IslooInsider) August 22, 2023