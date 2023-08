Mujer sobrevive a rayo, pero se pierde el concierto de Beyoncé

Agencias.-

Rebecca Soto fue alcanzada por un rayo en Florida mientras paseaba a su perro antes de ir al concierto de Beyoncé.

Aunque sobrevivió, sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo y pasó por terapia contra hipotermia y muerte cerebral.

Su esposo llamó a emergencias y lograron reanimarla, ahora se encuentra hospitalizada en Orlando.

Su pérdida de memoria incluye la decepción por perder el concierto.

Rebecca afronta un largo proceso de recuperación física, mental y emocional.

Rebecca Soto was taken to Orlando Regional Medical Center, where she got the medical help that saved her life. https://t.co/wtHKmO7fno

— WTOK-TV (@WTOKTV) August 21, 2023