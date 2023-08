Por primera vez en décadas o quizá siglos, Gobierno no interviene en elecciones: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro este martes que “por primera vez en décadas, a lo mejor en siglos”, el Gobierno no se involucra en las elecciones.

Por primera vez en décadas, a lo mejor en siglos, el Gobierno Federal no interviene en un proceso electoral”, dijo en la conferencia matutina de Palacio Nacional

“Padecimos nosotros cómo el Gobierno de Fox ayudó al fraude para que se impusiera a Felipe Calderón (…) El presidente Peña utiliza muchísimo dinero (en las elecciones de 2012), mucho, mucho dinero, no estoy inventando nada”, apuntó

El mandatario mexicano dejó en claro que en la actualidad ya no hay dedazo y que no se usa el presupuesto federal para apoyar a candidatos.

“Nosotros no usamos el dinero del presupuesto público para apoyar a ningún candidato, ningún partido, no hay dedazo. Sobre la publicidad no solo hemos dicho que es indebido e ilegal, sino que resulta contraproducente, la gente ya está bien informada”, argumentó.

“Cuando ve un cartel, un espectacular, ni se parece el futuro candidato, candidata, le quitan como 10, 15 años, los maquillan, eso no sirve de nada”, aseveró.

¿Qué hacer hacia adelante? Decirle a la gente: ‘no te dejes manipular, infórmate y actúa con libertad. Tu voto el libre, es secreto, decide de acuerdo a tu consciencia’, no por la publicidad porque esto no es de comprar un producto chatarra”, puntualizó.

Con información de: lopezdoriga.com