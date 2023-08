Revelan que Rauw Alejandro le fue infiel a Rosalía con actriz española de 23 años

Hace algunas semanas, Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su separación, lo cual desató rumores de infidelidad por parte del puertorriqueñ

En un principio se mencionó que el cantante habría mantenido una relación con una modelo colombiana de nombre Valeria Duque, algo que él salió a desmentir.

Sin embargo, la conductora española Amor Romeira afirmó en su programa ‘Fiesta del verano’ que la sudamericana no fue la culpable, sino una española de nombre Zaira de la Morena.

Romeira afirma que vio pruebas de la relación entre el boricua y Zaira, incluidos mensajes subidos de tono.

Yo me hago responsable de esta información porque yo he visto todas las pruebas. Y si yo fuera Rosalía me dolería mucho. Yo no me meto al camerino con un cantante solo. La historia va más allá. Este sábado 26 de agosto Rauw Alejandro da un concierto en Valencia y va Zaira de la Morena”, dijo la conductora.