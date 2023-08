AMLO sobre ‘ataques’ de medios de comunicación: ‘Vamos a resistir’

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que su Gobierno “resistirá” los supuestos ataques por parte de los medios de comunicación en el país.

El mandatario mexicano apuntó que los medios de comunicación son utilizados por sus dueños como instrumentos de presión y de chantaje, además de que están enojados porque ya no pueden hacer negocios al “amparo del poder público”.

“Antes (los dueños de medios de comunicación) eran los dueños de México, se sentían los dueños de México y hacían jugosísimos negocios al amparo del poder público. No utilizaban los medios para informar, sino para chantajear y como ya no hay dinero de por medio, pues ahora están en una guerra sucia de mentiras y calumnias contra el Gobierno que represento”, dijo.

“Es que es mucho dinero lo que está de por medio. ¿Cómo podría yo resolver esto? a ver que me ayude la gente, vamos a consultas. Tendríamos que destinar de 100 a 200 mil millones de pesos al año (…) ¿Entonces qué opina la gente, les entregamos los 100, 200 mil millones de pesos del presupuesto o aguantamos? ¡Presidente aguanta, el pueblo se levanta! (risas)”, indicó.

Sí vamos a aguantar, vamos a resistir. porque no llegamos aquí (a la Presidencia de la República) para hacer lo mismo”, puntualizó.

López Obrador indicó que los dueños de medios de comunicación contratan a periodistas “para golpear, someter, arrodillar a los gobernantes y extorsionarlos”.

“Ahora (los medios) son empresas, ni siquiera prósperas; no son empresas con utilidades, sino son empresas para sostener a otras empresas que sí resultan lucrativas. Pero sin el medio, no se podrían obtener los contratos, las concesiones, las prebendas para esas otras empresas”, expuso.

“Pero eso cuesta mucho, porque antes se conformaban con poco; nada más la publicidad. Pero no, ahora es el contrato porque voy a ir a hacer la pista del aeropuerto de Texcoco, y si nos quitas el contrato, porque ya no se va a hacer el aeropuerto de Texcoco (…) pues entonces ya no me gusta”, argumentó.

Con información de: lopezdoriga.com