Arrestan a maestra por dar clases “borracha” el primer día de clases

Agencias.-

Kimberly Coates, maestra de tercer grado en una escuela de Oklahoma, fue arrestada en su primer día de clases por estar «borracha en el trabajo».

Después de una prueba de alcoholemia que inicialmente negó, admitió haber bebido media caja de vino esa mañana.

El superintendente notó signos de embriaguez desde temprano.

Fue arrestada por intoxicación pública con un nivel de 0.24 en la sangre.

Aunque mencionó medicamentos para la ansiedad, la prueba reveló intoxicación.

La maestra sugirió que alguien fuera a recogerla en lugar de ser arrestada, pero aun así fue detenida.

El superintendente enfatizó la seguridad de los niños y señaló posibles consecuencias legales.

Third grade teacher Kimberly Coates is arrested for being 'drunk on the job' after staff pulled her out of Oklahoma classroom with a 'cup full of wine' pic.twitter.com/ZAqca7Q2yg

— SHO’NUFF (@IAMSHO_NUFF) August 23, 2023