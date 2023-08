Difunden audios de presunto feminicida de Alma Lourdes acosando a otra mujer

Tras el feminicidio de Alma Lourdes, quien fue asesinada tras un ataque directo en Ciudad Obregón, Sonora, más mujeres han exhibido al presunto implicado, quien acosaba e insistía en reiteradas ocasiones a otras personas.

En mensajes de audio que fueron difundidos, se escucha a Hilario ‘N’, presunto responsable del crimen, con insinuaciones hacia otra trabajadora de la «Carnicería Chihuahua», lugar en el que ocurrió el crimen.

Los mensajes se obtuvieron del número oficial de la tienda, al que Hilario ‘N’ enviaba mensajes.

«Karina ‘M’, ¿cómo amaneciste? Te estoy marcando Karina y no me contestas, el día que te dije de los caballos no fuiste, yo te quería invitar a comer, si es que tu quieres y puedes, si no se puede pues ni modo. Contéstame el mensaje de voz, de perdida para oír tu voz, cuando menos, por lo pronto y si quisiera que nos pusiéramos de acuerdo para invitarte a comer a donde tu quieras», se escucha en los mensajes.

Son al menos cinco mensajes los que habría dejado el hombre, en los que se aprecia que la joven no respondía a sus invitaciones, ni le contestaba el teléfono celular.

«Karina, te habla Hilario. Ayer te marqué en la tarde y no me contestaste. Te estoy hablando, yo quería que nos viéramos hoy si es que se puede, me gustaría en la tarde lo más temprano que puedas, tú sales a las seis, pero no sé si te pueda ver un poco antes. (…) Me gustaría verte porque soy tu fan desde que te conocí, Karina, y así es la vida, ni modo, cuando a uno le gusta algo, le pone interés y ojalá tenga respuesta tuya», se escucha en otra grabación.

«Nunca me ha contestado, el teléfono que me diste ni sería el tuyo o ¿por qué no me contestas, no te han entrado mis mensajes? Te estoy mandando mensaje de voz, ando en un rancho y tengo como una semana, pero mañana me quiero ir a Obregón y no sé si podría platicar contigo o verte. (…) Tú sabes que cuando a uno le gusta algo, le gusta, pero si tú no puedes o estás ocupada o algo, dime también y ni modo, asunto arreglado. Si no se puede, pues no se puede. (…) Yo sé que no te vas a arrepentir de lo que yo pensó para ti, pero no sé tú que planes tendrás o si no podrás, pero me gustaría que me dijeras, no quiero estar ahí esperando», habría dicho el presunto feminicida a la trabajadora.

«Karina, buenas tardes, cómo he batallado para platicar contigo, no se ha podido, ¿qué estará pasando? (…) Si hay algo de tratar de que nos viéramos o platicar algo mañana o el sábado, yo me iría mañana, si no hay nada contigo que me puedas decir algo, no me tengas desconfianza Karina. Yo soy persona de bien, seria, mi deseo para ti son buenos y estoy un poco decidido a que nos veamos, platiquemos y a ver a qué acuerdo podemos llegar. Tú ya estás grande, yo también, así de que no somos unos chamacos, si se puede hacer algún arreglo de que tengamos algo que ver, yo estoy dispuesto, no sé tú que piensas».

También menciona que en la tienda ya no era bien recibido por los trabajadores, dado el acoso en el que incurría contra las mujeres que laboraban en el establecimiento.

«Ya no he podido ir contigo, a lo mejor ni conviene, los muchachos no me dieron chance, que no hay chance de entrar para nada, (…) sí lo consigo si yo quiero, pero para qué vamos a estar molestando a otras personas si tenemos el teléfono que me tú habías dado, pero si el teléfono no me contestas y los mensajes no te llegan entonces cómo le podemos hacer, está medio difícil. Yo estoy centrado en que nos veamos o platiquemos, pero si no se puede, tampoco lo que no se puede, pues no se hace».

«Yo quisiera que se pudiera y tener respuesta tuya Karina, no tengas miedo de nada, sólo que no puedas, pues ni modo. Si no puedes y tienes compromiso por otro lado, adelante, no pasa nada, la onda es que me quedé con la idea de que nos íbamos a hablar y ver y no se ha podido».

Habitantes convocaron a dos manifestaciones este viernes. La primera previo a la audiencia en punto de las 08:00 horas en Palacio Municipal de Cajeme, mientras que la segunda a las 16:00 horas en la avenida Callejón de la Mujer.





Con información de: milenio.com