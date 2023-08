La policía en Pittsburgh (Pensilvania) respondió a un tiroteo en el que se han disparado «cientos de balas», según medios.

La agencia encargada de seguridad pública en Pittsburgh publicó en la red social X (antes Twitter) un mensaje en el que avisa de que el tiroteo está «extremadamente activo» y sigue habiendo disparos.

Se han disparado ya «cientos de balas», de acuerdo a la cadena local KDKA, afiliada de CBS.

De acuerdo a esa cadena televisiva, agentes de la oficina del Sheriff fueron a entregar una orden de desalojo a los habitantes de una vivienda y, cuando se acercaron a la propiedad, un ocupante comenzó a disparar y la situación se convirtió en un tiroteo.

La agencia encargada de seguridad pública en Pittsburgh no ha informado de ningún herido ni fallecido en el tiroteo.

Según la cadena local KDKA, ninguno de los agentes de la oficina del alguacil ha resultado herido por disparos de bala, pero sí han experimentado cortes por cristales rotos en el incidente.

**URGENT** Avoid the 4800 block of Broad Street and N. Mathilda Street in the Garfield neighborhood due to an active shooting situation. pic.twitter.com/D6yM5tGy6c

— Pittsburgh Public Safety (@PghPublicSafety) August 23, 2023