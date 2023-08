Agencias.-

La conocida influencer Wendy Guevara reveló ante sus millones de seguidores que ha sufrido ataques de ansiedad a una semana de su salida del programa “La Casa de los Famosos”.

Tras ganar el exitoso reality show de Televisa, la influencer se embarcó en una serie de compromisos laborales que no le han permitido descansar luego de todo el ajetreo que se generó tras su salida; algo de lo que habló recientemente.

Cabe recordar que el pasado sábado 19 de agosto, Wendy Guevara celebró su cumpleaños en León, Guanajuato con una fiesta en donde lanzó la casa por la ventana con muchos invitados. Fue ahí donde la influencer reveló que ha tenido ataques de ansiedad.

“Todavía no me cae el veinte la verdad, a veces me dan ataques de ansiedad, se los juro, no me hago la víctima, pero me dan ataques de ansiedad de que digo, de repente sales y ves tantas cosas que ya pasaron en dos meses y medio y es algo fuerte”, confesó.

Indicó que poco a poco ha ido retomando el ritmo de su vida normal. Por su parte, Kimberly, la más preciosa, una de sus amigas más cercanas, declaró que sí había notado un poco “descontrolada” a su amiga argumentando que puede ser que aún no se la crea que ganó.

De momento, los proyectos más cercanos que tiene Wendy Guevara son su reality show con la plataforma ViX, “Wendy, Perdida pero Famosa”, además de que se especula que tendría una participación en alguna telenovela que produciría Juan Osorio.