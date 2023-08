Admite AMLO haber encontrado errores en libros de texto gratuitos

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reconoció que se han detectado algunos errores en los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP); sin embargo, acusó que tienen menos que los de años anteriores.

«Hay errores, en algunos casos ortográficos, pero hay aclaraciones, se ha mejorado mucho, tiene muchísimo menos errores que los otros libros».

Durante La Mañanera, el Presidente acusó que hay una campaña de desprestigio contra los libros de texto, pero que las acusaciones son «mentira, pura falsedad».

«Realmente fue una campaña pensando de que la gente se iba a dejar engañar, se iban a espantar, se iban a asustar padres de familia, maestros, pues no, porque es mentira, es pura falsedad, y ya pues se está entendiendo de esa manera».

EL jefe del Ejecutivo recordó que hay controversias con los gobiernos de Coahuila y Chihuahua al prohibir que no se van a distribuir los libros pero «están cambiando y que bueno».

«Seguramente ya los leyeron y se dieron cuenta que no hay ninguna razón, que es nada mas un asunto dogmático que tiene que ver con el fanatismo conservador y dogmático porque no tiene nada que ver con la realidad, no hay en los libros contenidos que puedan sostener de que se quiere inyectar el comunismo».

López Obrador indicó que hay referencias al comunismo en un poema, así como hay referencias también del catolicismo y al marxismo «y lo otro que tiene que ver con comunismo está en una explicación sobre los movimientos guerrilleros en México y es una historia de las luchas que inician en madera, las luchas de Genaro Vázquez, pero no hay nada».

«No hay nada, nada absolutamente. El gobernador del Estado de México no se ha pronunciado en contra, hay una sociedad de Padres de Familia que viene sus antecedentes, desde que se aprobó el artículo tercero de la Constitución de 1917 que no están de acuerdo con la educación pública».

