El próximo Super Bowl será el once de febrero de 2024 en el Allegiant Stadium en Paradise, Nevada, y los rumores más fuertes apuntan a que la famosa artista Miley Cyrus podría ser la estrella del halftime show.

Como cada año, los performers del próximo show de medio tiempo son un tema de conversación importante. Con el anuncio de embarazo de Rihanna este año, cada vez la presión por superar el show anterior y tener la mejor sorpresa, aumenta.

Sin embargo, si hay alguien que puede cumplir todas nuestras expectativas, tener grandes invitados especiales y darnos de qué hablar los próximos diez años, definitivamente es Miley, pues tiene el potencial y la creatividad necesarias para la tarea.

En 2021 (cuando the Weeknd estuvo al frente del espectáculo) Miley participó en el Super Bowl LV pre-show y hasta compartió el escenario con Billy Idol. A muchas personas les encantó su performance y desde ahí dijeron que Cyrus era “Super Bowl material”.

Aunque hubo reportes de que la NFL no le querían dar un solo-show y que por eso había rechazado la oportunidad, al parecer, la suerte estuvo de su lado y ahora es la top front-runner. ¿Será que escucharemos “Party in the Usa” en uno de los escenarios más importantes del mundo?

Sabemos que Taylor Swift rechazó el Super Bowl del 2024. Con las fechas de su tour en Europa el próximo año, sería imposible poder coordinar agendas. Si es que Cyrus no se queda con el halftime show, otros posibles artistas son: Jack Harlow, Bad Bunny y Harry Styles.