Agencias.-

La espera está a punto de terminar; dentro de poco Taylor Swift dará conciertos en México y sus fans disfrutarán por primera vez de la música en vivo de la multiganadora de Premios Grammy. Cuando se dio a conocer que la intérprete de “Red” visitaría nuestro país, los fanáticos comenzaron a contar los días para los shows.

Si eres de los Swifties que tendrán la oportunidad de ir a alguno de los conciertos de Taylor Swift en México, aquí te contamos todo lo que debes saber del The Eras Tour, la gira con la que la famosa pisará por primera vez tierras mexicanas.

Taylor Swift dará cuatro conciertos en la Ciudad de México. Las fechas en las que los fans podrán escuchar a la famosa serán el 24, 25, 26 y 27 de agosto, fechas que ya son sold out. Los conciertos serán en el Foro Sol y tienen una capacidad para aproximadamente 65 mil personas.

Antes de que Swift se presente ante sus fans mexicanos, Sabrina Carperter será la encargada de “ir calentado los motores”, ella saldrá al escenario a las 7:20 pm. A continuación, te dejamos la lista de canciones que es probable que cante Taylor.

Miss Americana & The Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need To Calm Down

Lover

The Archer

Fearless

You Belong With Me

Love Story

Willow

Marjorie

Champagne problems

Tolerate it

Ready For It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

Enchanted

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well

Betty

The last great american dynasty

August

Illicit affairs

My tears ricochet

Cardigan

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

Lavender Haze

Anti-Hero

Midnight Rain

Vigilante Shit

Bejeweled

Mastermind

Karma