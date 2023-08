Luis Chávez llegó a Rusia para ser contratado por el Dinamo Moscú

Moscú, Rusia.- El futbolista mexicano Luis Chávez llegó hoy a Rusia para su contratación por el Dinamo Moscú, donde sustituirá al internacional ruso Arsen Zakharyan, que partió rumbo a la Real Sociedad.

“La decisión de jugar en el Dinamo la tomé enseguida. La primera oferta fue de ellos. Me comuniqué con el entrenador y la directiva. Después, ya no valoré otras ofertas. Me centré en el traspaso al Dinamo”, dijo Chávez.

Según informó el Dinamo, el centrocampista mexicano se someterá el viernes al correspondiente examen médico.

“Hubo algunas dificultades por parte del club, pero lo bueno es que todo se arregló”, comentó el mexicano.

Alguien llegó a Moscú…😏🇲🇽 ¡Bienvenido, Luis! ¡Te hemos estado esperando mucho! @miseleccionmx pic.twitter.com/vwrFTA7GU5 — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) August 24, 2023

Con información de: lopezdoriga.com