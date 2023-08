Acusa AMLO que SCJN contrató a ex colaborador de García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar a Ricardo Vázquez Blas, recién nombrado coordinador de fortalecimiento institucional de la oficina de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia.

En La Mañanera que encabezó desde Acapulco, Guerrero, el mandatario explicó que Vázquez Blas era «uno de los brazos derechos» del ex secretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

«Pues me mandan información y los ciudadanos que acaban de contratar la señora presidenta a uno de los más cercanos de García Luna, que por cierto se va a tener que investigar si no está involucrado en delitos o no está en carpetas de investigación, pero ahí vamos poco a poco».

Ricardo Vázquez, colaboró como director general de planeación en el Sistema Nacional de Seguridad Pública cuando García Luna estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad de la federación.

El Presidente consideró que este nombramiento demuestra lo complicado que ha sido purificar la vida pública del país.

Y reconoció que aunque se ha avanzado muchísimo, todavía se tienen que enfrentar rezagos y vicios de los gobiernos anteriores.

«Para que vean lo complicado que es purificar la vida pública luego de gobiernos corruptos, porque llevamos, todavía no cumplimos 5 años, hemos avanzado muchísimo pero era bastante el atraso, el rezago, los vicios. No les gusta a los conservadores pero me acabo de enterar».

