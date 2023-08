Britney Spears resulta con herida en la cabeza durante pelea con Sam

El tema del divorcio de ‘La Princesa del Pop’, Britney Spears, con Sam Asghari sigue estando en el ojo del huracán, pues de acuerdo con información del medio estadounidense TMZ la cantante se abrió la cabeza durante una pelea «explosiva» con su ex pareja.

La información fue proporcionada durante Britney Spears: Divorce & Despair, un especial de televisión de Fox; ahí el fundador de TMZ, Harvey Levin, aseveró que la pareja antes de haberse divorciado tuvieron una discusión que dejó a la cantante «gravemente herida y requiriendo atención médica».

El fundador de TMZ señaló que el momento suscito cuando Britney y Sam estaban yendo a una habitación de hotel; la cantante se «puso tan mal» que tropezó y golpeó con una mesa del lugar, abriéndose la cabeza.

Agregó que el accidente no fue tranquilo, ya que la famosa necesitó «puntos de sutura».

El productor ejecutivo Charles Latibeaudiere de TMZ, durante el episodio «TcomporMZ Investigates», destacó que el comportamiento «volátil» de Britney Spears era «demasiado» y provocó su divorció con Sam Asghari.

Agregó que Asghari, mientras mantuvo su relación con la cantante, sospechaba que Spears lo había estado engañando con un miembro del personal en su casa. Además, supuestamente la cantante atacó a su ex pareja mientras dormía, «dejándolo con un ojo morado». No obstante, hasta ahora no se ha aclarado la situación.

Sam Asghari confirmó su separación con Bretney

A través de su cuenta de Instagram, Sam confirmó que su relación con la intérprete de Toxic había terminado y aseguró que ambos decidieron ir por caminos separados, debido a las irreparables diferencias que tienen que como pareja.

Spears rompió el silencio en una publicación en Instagram, donde tiene más de 42 millones de seguidores; ahí, en un video en donde aparece bailando en el salón de su casa, escribió el siguiente texto:

«Como todos saben, Hesam (en referencia a Asghari) y yo ya no estamos juntos… 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida, pero… no estoy aquí para explicar por qué, ¡porque honestamente no es asunto de nadie! Pero ya no podía soportar el dolor, sinceramente», escribió la artista.

Con información de: milenio.com