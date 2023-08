Liberarían hoy a Geño

Francisco Medina Guerrero.-

El ex gobernador Eugenio Hernández Flores será puesto hoy en libertad por orden de un juez federal y podrá continuar su proceso en libertad, informó esta mañana su defensor particular José Javier López García.

A través de un comunicado, el defensor particular de Hernández Flores señaló que su liberación se da después de tener que enfrentar cuatro procesos locales en Tamaulipas.

López García mencionó que los jueces federales que conocieron de los amparos que se presentaron en contra los actos de las autoridades que participaron en la integración y seguimiento de esos expedientes,

establecieron que el actuar de los servidores públicos encargados de la impartición de justicia en el Estado fue ilegal y arbitrario.

El defensor particular del ex gobernador de Tamaulipas destacó que tras advertir que no existían elementos suficientes para continuar con dichos procesos, el Poder Judicial Federal concedió el amparo que trajo como consecuencia que los diversos jueces locales, en cumplimiento a esos amparos, dictaran autos de libertad por falta de elementos para procesar.