Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tam.- Después de permanecer en prisión casi seis años, hoy viernes quedó en libertad el ex gobernador Eugenio Hernández Flores.

La libertad de Hernández Flores se da al ordenarse el levantamiento de una medida cautelar que lo mantenía en prisión.

Aun cuando la orden para su liberación fue girada varias horas antes, fue después del mediodía de hoy viernes cuando Hernández Flores abandonó el Reclusorio Antonio Sánchez Galindo ubicado en el Municipio de Tenango del Valle en el Estado de México.

En cumplimiento a una resolución dictada por el juez Primero de Distrito Genaro Antonio Valero Pinillos, antes que Hernández Flores abandonara el penal federal donde se encontraba recluido, su defensor particular había señalado que la liberación de Hernández Flores se da después de tener que enfrentar cuatro procesos locales en Tamaulipas.

Sin embargo, su defensor particular José Javier López García informó que el ex Gobernador de Tamaulipas continuará su proceso en libertad.

Como se recordará, Hernández Flores fue detenido el seis de octubre del 2017 acusado de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita siendo ingresado al Cedes de Victoria.

A partir de esa fecha, se integraron diversas causas penales en contra de Hernández Flores, por lo que su defensa promovió diversos amparos.

Expediente 67/2017: Por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la presunta compra de dos predios de mil 600 hectáreas en el Municipio de Altamira propiedad del Estado. Obtuvo un amparo.

Expediente 33/2018: Por los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la compra de terrenos en esta Ciudad Capital. Obtuvo un amparo.

237/2018: Por los delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 41 millones de pesos. Obtuvo un amparo.

05/2021: Por peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Obtuvo un amparo.

De acuerdo con su defensor particular, la libertad del ex Gobernador de Tamaulipas se dio por un fallo de un juez federal al resolver los amparos que se presentaron en contra los actos

de las autoridades que participaron en la integración y seguimiento de los expedientes integrados en contra del ex mandatario estatal.

El defensor particular del ex gobernador de Tamaulipas destacó que tras advertir que no existían elementos suficientes para continuar con dichos procesos, el Poder Judicial Federal concedió el amparo que trajo como consecuencia que los diversos jueces locales, en cumplimiento a esos amparos, dictaran autos de libertad por falta de elementos para procesar.

Eugenio Hernández Flores, gobernador de Tamaulipas en el periodo 2005 – 2010

21 de Agosto fue citado por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción para cuestionarlo en torno a la averiguación previa 09/2017. Dicha diligencia no se realizó debido a un amparo que le otorgó un juzgado federal

28 de septiembre la fiscalía ejerce acción penal y solicitó una orden de aprehensión en su contra.

4 de octubre el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Ciudad Victoria, liberó la orden de aprehensión por la probable comisión de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

6 de Octubre del 2017 detenido por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita siendo ingresado al Cedes de Victoria.

7 de octubre se asegura el terreno en el puerto industrial de Altamira con una superficie de mil 600 hectáreas y un costo actual por el orden de los mil 584 millones de pesos.

Dicho terreno fue expropiado por el gobierno federal en 1996; en el 2002 se traspasaron al fideicomiso Nuevo Santander. organismo que lo vendió a un particular; cinco años después es vendido a otro particular en el periodo de Eugenio Hernández Flores

10 de Octubre agentes de la policía ministerial y agentes del MP realizan un cateo de un rancho con una extensión de 60 hectáreas el cual se localiza en el km 13 de la carretera Victoria – Monterrey y donde Hernández Flores es accionista con un 50 %, ahí se presumía se ocultaban dos personas implicadas en el caso, de acuerdo a la averiguación previa penal 14/2017

El rancho cuenta con dos amplias viviendas o casas, dos bodegas, dos casas para trabajadores, cuenta con alberca, cancha de tenis, un lago, un lienzo charro, dos caballerizas donde se encontraban 12 caballos cuarto de milla y varias cabezas de ganado de la raza Brangus Rojo.

12 de octubre se lleva a cabo la audiencia en donde el juez segundo penal Juan Manuel Ham Cortes, dictamina el auto de formal prisión, de acuerdo a la Causa Penal 67/2017, en la cual se establece que Hernández Flores y otros implicados, se apropiaron en 2007 de una superficie territorial de 1,600 hectáreas que pertenecen al patrimonio estatal.

Los abogados alegan que hay falsedad en declaraciones y firmas, por lo que demandaran al juez y a la fiscalía, ademas de promover un amparo ante la autoridad federal además de dos amparos más para futuras ordenes de aprehensión ya que existen 14 investigaciones más.

Antonio Collado, Jorge Olvera Reyes, Rafael Rodríguez Aguilar son los abogados

13 Octubre La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el estado de Tamaulipas, notificó a la Procuraduría General de la República (PGR) que el ex Gobernador Eugenio Javier Hernández Flores recibió Auto de Formal Prisión por los delitos de Peculado y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y pidió informara sobre cualquier procedimiento para dar cumplimiento a una orden de detención solicitada por la Oficina Central Nacional Interpol Washington para su extradición a los Estados Unidos.

Previamente, la Subprocuraduría de la PGR dio a conocer que la dependencia cuenta con una ficha roja, con número de control A-6942/8-2015 mediante la que se solicita la detención de Hernández Flores a los Estados Unidos por el delito de Blanqueo de Capitales.

13 de Octubre La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, informa que ha solicitado de manera oficial el traslado de Eugenio Hernández Flores a un Centro Federal de Readaptación Social ya que el CEDES de Ciudad Victoria, no cuenta con la infraestructura y los espacios requeridos para albergar a una Persona Privada de su Libertad (PPL) con el perfil del ex gobernador.

16 Octubre La Procuraduría General de la República (PGR) informa que en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos, se promovió ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Ciudad Victoria, la solicitud de detención provisional con fines de extradición internacional de EUGENIO JAVIER “N” quien es buscado por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, por su comisión en los delitos de asociación delictuosa para lavar dinero, operar un negocio de envío de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.

18 de Octubre Dicho mandamiento judicial con fines de extradición internacional en contra del ex gobernador de Tamaulipas fue ejecutado por reclusión por elementos de la Agencia Criminal de Investigación (AIC), adscritos a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol.