Tamaulipeco exhibe realidad con ficción

Agencias.-

Alejandro Monteverde, el cineasta tampiqueño responsable de la película “Sound of Freedom” (Sonido de libertad) habló con medios nacionales sobre los factores que rodean el próximo estreno (31 de agosto) de esta producción que está dando mucho de qué hablar, incluso a nivel internacional.

“De México vengo. Aquí nací, aquí fui hecho. Me fui a estudiar cine a Estados Unidos; y ahora regreso con una película con el potencial de abrir una conversación sobre una temática tan importante. Lo más valioso es empezar a dialogar, iniciar una conversación social, y crear conciencia colectiva”, comentó el cineasta.

Con más de 178 millones de dólares recaudados en taquilla, “Sonido de libertad”, producida por Angel Studios, se ha convertido en noticia internacional, particularmente por ser una película independiente y no haber tenido estreno internacional. En ese sentido, el largometraje de Monteverde ha generado distintas reacciones.

Además se ha visto envuelta en distintas controversias políticas y de ideología. En Estados Unidos la película ha sido defendida y promovida por distintas figuras de la derecha estadounidense como el senador Ted Cruz, Steve Bannon y Donald Trump (quien incluso ofreció una proyección especial de la película en su club de golf en Nueva Jersey).

Además, uno de los patrocinadores, Fabian Marta, fue arrestado bajo sospechas de secuestro infantil, lo cual también generó reacciones negativas en distintos medios. Sin embargo, tanto Angel Studios, como el también tamaulipeco Eduardo Verástegui (productor y actor de la cinta), se deslindaron de esta persona.

“Para mí, como artista o como autor, quiero salvar la palabra “autor”, esta controversia sí es una pedrada, porque es obvio que la política divide y yo, como autor, trato de hacer un cine para crear conversaciones. Me gusta proponer temáticas, no imponerlas. Me interesa proponer, preguntar, no dar respuestas”, declaró Monteverde.