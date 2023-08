AMLO llama a aspirantes presidenciales a no desesperarse

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los aspirantes de Morena a encabezar la dirigencia de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación a que sean perseverantes y que no se desesperen.

Desde Cuajinicuilapa, Guerrero, AMLO recordó que a él le tomó tiempo llegar a la Presidencia pues a la tercera ocasión lo logró.

“Ahora que están compitiendo para ver quién queda como dirigente del movimiento yo le tengo que entregar ya el bastón de mando, dentro de unos días a los que van a quedar, sea hombre, sea mujer, siempre les digo no se me desesperen mucho porque acuérdense que yo tardé, y fueron tres veces, a la tercera es la vencida, para que no vayan a quedar ahí muy tristes, decir ‘no pues no quiso el pueblo ahora’”, señaló.

Con información de: lopezdoriga.com