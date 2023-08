Melville, Australia.- Un avión de la Infantería de Marina estadunidense se estrelló en una isla al norte de Australia.

A bordo había 23 marinos que realizaban ejercicios militares multinacionales.

En el percance murieron al menos tres de ellos y cinco son reportados como lesionados de gravedad.

Según autoridades, la aeronave Bell Boeing V-22 Osprey de rotores basculantes, se estrelló aproximadamente a las 09:30 de la mañana en la isla Melville. Los cinco marinos lesionados fueron trasladados a la ciudad de Darwin, ubicada a 80 kilómetros del accidente .

“Las labores de recuperación están en marcha”, indicó la Infantería de Marina estadunidense.

Se habían enviado aviones desde Darwin para recuperar a más sobrevivientes, pero horas más tarde no se habían dado a conocer más detalles sobre la suerte de los otros 15 marinos que iban a bordo.

Un militar estadunidense informó a los controladores aéreos australianos de un “incendio significativo en las proximidades del lugar del accidente”, según conversación difundida por la cadena de televisión Nine News.

Breaking!!!

Three U.S. Marines were killed when their military plane crashed during an exercise near Darwin. pic.twitter.com/CJGFpM0o3r

— 小Ace 烤汉煎 (@AceAlbert2022) August 27, 2023