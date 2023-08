‘Checo’ Pérez lamenta su cuarto lugar en GP de Países Bajos

El mexicano Sergio Pérez, segundo en el Mundial de Fórmula Uno, y cuarto el Gran Premio de Países Bajos, declaró en el circuito de Zandvoort que merecieron “el podio” y que no haberlo conseguido, en una carrera en la que fue penalizado -al final- con cinco segundos por rebasar el límite de velocidad, “ha sido una lástima”.

“Ha sido una tarde muy desafortunada, al final, especialmente con las últimas decisiones: la primera estuvo bien, pero cuando paramos a poner las (gomas) intermedias al final no estaba todo preparado porque tuve que tomar la decisión después de que empezara a llover de forma repentina”, explicó ‘Checo’.

“Cuando estaba entrando al ‘pit lane’ para poner las intermedias estaba completamente inundado. Perdí tracción en el coche y acabé tocando el muro, antes de deslizarme un poco, lo que provocó que superara el límite de velocidad permitido”, explicó.

It began really well, but the ending wasn't what we had hoped for as we missed out on the podium.

Now on to Monza

Empezamos muy bien.

Pero no fue el final que queríamos, perder el podio. ¡Ahora con todo a Monza!#SP11 #DutchGP pic.twitter.com/B0L28aoJia

