Max Verstappen gana el Gran Premio de Países Bajos.

Agencias.-

En el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula Uno, Max Verstappen (Red Bull) ganó por tercera vez consecutiva, fortaleciendo su liderazgo en el campeonato.

Fernando Alonso (Aston Martin) terminó segundo y consiguió su séptimo podio de la temporada, mientras que Verstappen logró su undécima victoria del año.

Carlos Sainz (Ferrari) quedó quinto, y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), cuarto.

La carrera fue caótica, interrumpida por la lluvia con bandera roja.

Verstappen estableció récords históricos de victorias consecutivas para su escudería y empató con Sebastian Vettel en victorias seguidas.

MAX VERSTAPPEN WINS THE DUTCH GRAND PRIX 🏆

The Red Bull driver takes his ninth win in a row to equal Sebastian Vettel’s record for most consecutive wins 💪#DutchGP #F1 pic.twitter.com/lCJHFA0kCS

— Formula 1 (@F1) August 27, 2023