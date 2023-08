Alerta: Detectan fraudes con correos a nombre de Afores

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- La delincuencia cibernética multiplica rápidamente sus formas de obtener información privada de las personas para atentar contra su patrimonio familiar; en esta ocasión, lo hacen usando las cuentas de Afore.

Así lo informa la División Cibernética de la Guardia Estatal, al revelar informar que reportes ciudadanos han conocido de una nueva modalidad de fraude, el cual inicia con un correo falso.

El estos correos electrónicos se informa supuestamente de un retiro de la cuenta Afore de la posible víctima, el cual lógicamente no solicitó, detalla la ciberalerta de la corporación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).

“Una vez que contestas el mensaje te piden que entres a un link, el cual te enlaza con una página web falsa donde te piden cierta documentación”, detalla el mensaje de advertencia para las personas con Afore.

Asimismo, explica que una vez entregada la documentación los delincuentes solicitan realizar un depósito para concluir el chequeo, con lo que se consuma el fraude de manera remota; ante ello, los expertos de la Guardia Estatal emiten las siguientes recomendaciones:

1) Si requieres detalles sobre el dinero en tu cuenta solicítalos a tu cuenta Afore y no a terceras personas.

2) No abras ningún link malicioso.

3) No proporciones datos personales ni financieros.

4) Evita realizar transferencias o depósitos a terceras personas.

5) Si la información es limitada y confusa no te arriesgues.

6) No realizar depósitos por adelantado.

En caso de haber recibido un mensaje y caído en este tipo de engaños la SSP solicita presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.