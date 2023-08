La cantante Adele, cuando se encontraba en medio de la canción “Water under the bridge”, pidió a los músicos que se detuvieran para regañar a uno de los guardias de seguridad, quien no le permitía a un fan ponerse de pie para poder disfrutar del concierto.

Fue durante un concierto en Las Vegas donde la cantante dijo: “paramos un segundo” y evidentemente enojada preguntó:

¿Qué le pasa a ese joven fan de ahí al que molestan tanto desde que está de pie? ¿Qué le pasa? Sí, tú, levanta la mano, el que tiene un palo en la mano

Posteriormente le llamó la atención al guardia frente a todo el auditorio: ¿Por qué le molestas? ¿Puedes dejarlo en paz, por favor? No volverán a molestarte, cariño, disfruta del espectáculo.

Adele se disculpó después con el público por la interrupción y recibió recibiendo una ovación por su actuar e ir en defensa de sus seguidores:

“Lo siento chicos, él está aquí para divertirse. ¡Vamos otra vez!”

Con información de: nmas.com