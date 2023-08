Se han entregado 95.6 millones de libros de texto gratuitos: Leticia Ramírez

La secretaria de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez, informó que se han entregado más de 95 millones de los polémicos nuevos libros de texto gratuitos.

La titular de la SEP indicó que en 26 estados del país han sido repartidos dichos libros, que en dos entidades no se han distribuido tras obtener una suspensión de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que en cuatro estados más aún no se repartido.

«En relación con los nuevos libros de texto gratuitos, quisiera comentarles que se han repartido 95.6 millones de libros en las escuelas. Ustedes vieron, hay 26 estados que los están repartiendo de la manera como ya lo observamos”, explicó.

“Quiero informarles que en donde no se han podido repartir los libros es en los estados de Chihuahua y Coahuila, porque tanto la gobernadora Campos, como el gobernador Riquelme han establecido una controversia constitucional y el ministro Luis María Aguilar, determinó que los libros no se reparta, por esto las alumnas y los alumnos de educación básica de esos estados no los tienen”, manifestó.

“Tenemos otros estados en donde aún no se han repartido como es en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Esperamos que esto avance, sin embargo, la decisión sobre la utilización de los libros de texto gratuitos tendrá que recaer en madres y padres de familia, maestras y maestros”, indicó.

Ramírez Amaya dejó en claro que por parte de la SEP, con excepción de Chihuahua y Coahuila, “nosotros decimos que no hay impedimento jurídico para que cumplamos con la responsabilidad que nos corresponde, que es entregar materiales para garantizar la educación”.

Unos 24.4 millones de estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) regresarán a clases este lunes en México para dar inicio al ciclo escolar 2023-2024 en medio de una intensa polémica que ha desatado la entrega de nuevos libros de texto gratuitos, debido principalmente a sus contenidos y elaboración.

Según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), esa cifra de estudiantes de educación básica regresarán a las aulas y serán instruidos a lo largo del año escolar por 1.22 millones de maestros, quienes trabajan en 232 mil 966 escuelas.

La polémica sobre los libros que la SEP distribuirá para el nuevo curso escolar, que comienza este lunes, comenzó porque, según algunos detractores, los textos buscan “adoctrinar” a los niños con ideas asociadas al “comunismo y socialismo” con contenido afín a la ideología del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Con información de: lopezdoriga.com