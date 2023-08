Se prepara Florida para llegada de ‘Idalia’; que se pronostica llegue como huracán

Para este miércoles se pronostica que la tormenta tropical «Idalia» llegue a la costa oeste de Florida convertido en huracán, para lo cual los habitantes del lugar ya se preparan, cerca de donde hace poco menos de un año lo hizo el huracán «Ian», que dejó muerte y destrucción a su paso.

En el transcurso de este mismo lunes, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de E. U., «Idalia», ahora con vientos sostenidos de 65 km/h (100 km/h) y a unas 90 millas (150 km.) al sur de la punta occidental de Cuba, se convertirá en huracán y proseguirá el martes sobre aguas del sureste del Golfo de México.

El NHC vaticina que a primeras horas del miércoles el centro de «Idalia» toque tierra como “un peligroso huracán mayor” en la costa oeste de Florida, en alguna parte de la franja que se extiende desde la bahía de Tampa hasta Indian Pass, al noroeste del estado. Lo que ha motivado que el gobernador de este estado, Ron DeSantis, declare el estado de emergencia en 46 condados, y quien dijo que están preparados “decenas de miles” de operarios de cara al restablecimiento de energía.

Alertó a la población de que los pronósticos indican que Idalia impactará como al menos un huracán de categoría tres en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de cinco, es decir con un mínimo de vientos máximos sostenidos de 111 millas por hora (178 km/h).

Las escuelas públicas de los condados Hernando anunciaron que no abrirán por los próximos tres días, lo mismo que el condado Citrus. Las autoridades del condado Pasco, emitieron hoy órdenes de evacuación para localidades costeras y zonas proclives a la inundación.

Lo anterior ha motivado que el presidente de E. U., Joe Biden, emita una declaración de emergencia para este estado sureño, lo que permitirá facilitar ayudar federal. Las autoridades de ciudades y condados de la bahía de Tampa han abierto al menos tres centros de distribución de sacos de arena.

10 AM CDT 28Aug: Storm Surge, Hurricane & Tropical Storm warnings for #Idalia have been issued for portions of Florida. Residents in these areas should follow any advice given by local officials. Make sure to stay up to date with the latest information at https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/R1uWF5Eu8f

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 28, 2023