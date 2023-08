AMLO se lanza contra Poder Judicial: ‘Es mucho el cinismo de los ministros’

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se lanzó contra el Poder Judicial, después de que la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hiciera una defensa del presupuesto que utilizarán en el ejercicio fiscal 2024.

El mandatario señaló durante su conferencia matutina que son predecibles los ministros de la Corte y que “ya es mucho su cinismo” por defender sus privilegios.

“Ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte, no quiero generalizar, pero de la mayoría y en este caso de la presidenta, por eso son predecibles, aunque la Constitución establece de que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, ellos ganan más que el presidente violan a Constitución, con argucias legaloides”, dijo.

También mencionó que solo la Cámara de Diputados puede modificar el presupuesto del Poder Judicial, de quien acusó prepotencia y que no quiere respetar la Constitución.

“Ayer dije que era tanta la prepotencia y el cinismo del Poder Judicial, que eran capaces de no respetar el mandato constitucional y que si la Cámara de diputados decidía una reducción a su presupuesto que dicho sea de paso está excedido, no es que les haga falta, tienen de más porque además del presupuesto tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos, creo que están solicitando como 84 mil millones, pero aparte de eso tiene 20 mil de un fideicomiso para tener reservas y financiar todos sus excesos”, argumentó.

“Dije ayer que no me va a extrañar que no respeten la Constitución, porque a ese extremo están llegando con el respaldo de los oligarcas y de los corruptos, porque ellos representan a una minoría rapaz, ellos no representan al pueblo, no hay nada que hagan a favor del pueblo, están ahí para defender los intereses de los grupos de poder económico, para eso están. es muy claro con esto que hizo un ministro con los libros de texto”, indicó.

Norma Lucía Piña anunció el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024, el cual será de 84 mil 792 millones de pesos y que representa un aumento de 4 por ciento con respecto a 2023. Indicó que en este proyecto de presupuesto enviado para aprobación de la Cámara de Diputados se encuentra una justificación legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados.

“El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra norma fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones”, explicó.

Acuso que debilitar al Poder Judicial por medio del presupuesto no sería una política de austeridad y conllevaría al rompimiento del Estado de Derecho.

“El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho”, expuso.

En el ataque cotidiano desde Palacio, el presidente se lanzó contra los ministros de la Corte. Tras la alerta de la ministra Norma Piña sobre la austeridad en el Poder Judicial, reiteró "que es mucho el presupuesto" que piden y que "no hay nada que hagan a favor del pueblo" pic.twitter.com/pbSVRB02rn — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 29, 2023

Con información de: lopezdoriga.com