Emite Cofepris alerta por helados contaminados con bacteria Listeria

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)m informó que algunos helados de la marca Soft Serve on The Go están contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes.

A través de un comunicado, la dependencia informó sobre la contaminación bacteriana, y señaló que la empresa hizo el retiro voluntario de algunos productos que fueron distribuidos en México.

Entre los sabores contaminados están: Vanilla Chocolate, Mantequilla de maní, Caramelo, Parve vainilla, chocolate, Sorbete de fresa mango, Mantequilla de maní natural y ligera

«En caso de haber adquirido algún o algunos de los productos aquí descritos deberán ser desechados», recomienda la Cofepris.

La bacteria Listeria monocytogenes provoca listeria (o listerioris), enfermedad que genera síntomas como fiebre, vómito, diarrea, rigidez en el cuello, dolores musculares y de cabeza, entre otros. En caso de presentar uno de estos síntomas, se recomienda recibir atención médica a la brevedad.

