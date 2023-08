Por Pako Aguilar.-



Ciudad de México.- Llega la segunda edición de este importante festival a la ciudad de México, recordemos que la primera se dio en el mes de octubre del 2022.

Esta ocasión el metalcore hard estadounidense se une teniendo como fecha el 2 de septiembre, será un día sin precedentes en lo que se denomina Punk Rock Fest “CMBA” (Consejo Mundial de Bandas Alternativas).

Lo mejor del los géneros happy punk, y metal core con una amplia gama de bandas nacionales e internacionales, en lo que se refiere a bandas mexicanas se harán presentes Finde, Gufi, Sad Breakfast, LNG/SHT, Elli Noise, Taller para

niños, entre muchas otras bandas más que engalanarán esta segunda edición.

Attila agrupación norteamericana de death core de Atlanta Georgia y Crown The Empire de Dallas, Texas, con su post-hardcore, se suman para darle realce internacional.

Nikki Clan, Sad Breakfast también forman parte de este importante evento que se realizará en el Velódromo Olimpico; venue que se ha convertido en un lugar icono de festivales y conciertos en los últimos 2 años, ubicado en Radamés Treviño S/N en Jardín Balbuena en la Alcaldía Venustiano Carranza.

A partir de las 12 del medio día comenzará el show en donde se encargara de calentar el escenario bandas como Ellie Noise, Tungas, y el proyecto “Anti Panda” que será interpretado por la banda mexicana reconocida Here Comes the Kraken, banda que ya a participado en diversos festivales internacionales de Metal.

Los boletos ya están disponibles y se augura todo un éxito el Punk Rock Fest – “CMBA”.